إشبيلية يضرب موعدا مع برشلونة في نهائي الكأس بعد تخطي سلتا فيجو

(إفي): حجز إشبيلية مقعده في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما تعادل بهدفين لمثلهما أمام مضيفه سلتا فيجو في إياب الدور نصف النهائي اليوم الخميس على ملعب الأخير "بالايدوس" وسط أجواء ممطرة للغاية.

ولحق الفريق الأندلسي ببرشلونة في النهائي بمجموع اللقائين بنتيجة (6-2) بعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعبه "رامون سانشيز بيزخوان" برباعية نظيفة ليحافظ بذلك على سجله الخالي من الهزائم في البطولة.

وفاز إشبيلية في دور الـ32 ذهابا وإيابا على لوجرونيس بخماسية نظيفة، قبل أن يفوز على غريمه ريال بيتيس في دور الـ16 ذهابا وإيابا بنتيجة (6-0).

وواصل الفريق الأندلسي المحافظة على نظافة شباكه في دور الـ8 بعدما تخطى نظيره ميرانديس ذهابا وإيابا بسداسية نظيفة، قبل أن يواصل مشواره الناجع على حساب سلتا فيجو بالفوز ذهابا (4-0) والتعادل إيابا (2-2) لتتلقى شباكه أول هدفين في البطولة.

أحرز ثنائية "السيليستي" في المباراة المهاجم المميز ياجو أسباس في الدقيقتين 35 و55.

بينما أحرز الأرجنتيني إيبر بانيجا والأوكراني يفهين كونوبليانكا هدفي الضيوف في الدقيقة 57 و88 على الترتيب.

وأنهى سلتا شوط المباراة الأول متقدما بهدف بعدما تابع أسباس تمريرة التشيلي فابيان أوريانا السحرية داخل منطقة الجزاء لتمر من الجميع وتجد المهاجم الإسباني في انتظارها.

وتزايدت آمال أصحاب الأرض في العودة بعدما تقدموا بهدف ثان في بداية الشوط الثاني بعد متابعة أسباس لكرة مرتدة من الحارس سرخيو ريكو ليضعها برأسه في الشباك.

إلا أن أصحاب الأرض عادوا في المباراة بالهدف الأول لبانيجا الذي بخر هذه الآمال بتسديدة أرضية قوية من خارج المنطقة مرت على يمين روبن بلانكو وسكنت الشباك، قبل أن يقضي عليها كونوبليانكا بهدف التعادل بعد متابعتة لتسديدة فيتولو المرتدة من الحارس ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وشهدت المباراة إهدار اصحاب الأرض لركلة جزاء في الدقيقة 60 سددها الأرجنتيني جون جيديتي في القائم الأيسر.

وستقام المباراة النهائية يوم 21 مايو/أيار المقبل في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد هوية الملعب الذي سيستضيفها حتى الآن.

وسيبحث رجال المدرب أوناي إيمري عن إضافة اللقب السادس في خزائن النادي بعد أعوام 1935 و1939 و1948 و2007 و2010 خلال النهائي الثامن له.

في المقابل، سيحاول البلاوجرانا، الذي تأهل على حساب فالنسيا بمجموع المباراتين بنتيجة كبيرة (8-1)، إضافة لقبه الثامن والعشرين (رقم قياسي) خلال النهائي الثالث على التوالي والثامن والثلاثين في تاريخه.

ويحتفظ الفريق الملكي ريال مدريد برقم الأكثر تواجدا في المباراة النهائية (39 مرة) إلا أنه لم يستطع الفوز باللقب سوى في 19 مناسبة كان آخرها موسم 2013-2014 على حساب البلاوجرانا.