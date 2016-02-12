الكهرباء: العداد الذكى سيقضى تماما على مشكلة ارتفاع فواتير الاستهلاك

أكد المهندس ناجى عطا رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه لا حاجة لزيادة عدد المحصلين و الكشافين بالشركة ،خلال الفترة المقبلة ،لحل أزمة الفواتير الخاطئة، نظراً لأن شركات توزيع الكهرباء بصدد التوسع فى استخدام العدادات الذكية التى ستقضى تماماً على مشاكل ارتفاع فواتير الاستهلاك .

وأضاف رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك نقصا فى عدد المحصلين و الكشافين على مستوى إدارات شمال القاهرة، موضحا أن حل مشاكل القراءات الخاطئة ليس فى ضم عمال جديدة ، و لكن فى سرعة الاعتماد على العداد الذكى الذى يغنى المستهلك عن المحصل و الكشاف .

وأشار عطا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لعملاء الشركة على رقم 91121 لتسجيل البيانات على الخدمة،موضحاً أن الشركة ترد برسالة توضح فيها مواعيد تسجيل القراءات و قيمة الفواتير المستحقة للشركة.

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