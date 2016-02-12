مصدر: "المفرقعات" تجرى مسحا للبرلمان والطرق المؤدية إليه قبل زيارة الرئيس

أكد مصدر أمنى أن إدارة المفرقعات بالحماية المدنية بالقاهرة، دفعت بخبراء المفرقعات لإجراء عمليات تمشيط و فحص لمجلس النواب ، والطرق المؤدية إليه ، باستخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات ، الكلاب البوليسية، تحسبا لوجود أى أجسام غريبة بمحيط البرلمان ، قبل ساعات معدودة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجلس غدا السبت .

و أضاف المصدر لليوم السابع أن هناك خطة أمنية غير مسبوقة تنفذها جميع الأجهزة الأمنية بالقاهرة استعدادا لزيادة الرئيس للبرلمان ، و سيقوم خبراء المفرقعات بالتنسيق الأمن العام لإجراء عمليات تعقيم لمداخل و مخارج البرلمان مع إجراء عمليات مسح شامل للشوارع المؤدية للمجلس ، موضحا عن عمليات التأمين تتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.

- مصادر: حظر اصطحاب النواب المحمول والسيارات الخاصة يوم خطاب الرئيس