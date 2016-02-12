نائب بالشرقية يروى تفاصيل تعدى ضابط بـ"مرور الزقازيق" على وكيل أعماله

قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية بالشرقية، إنه توجه صباح أمس إلى إدارة المرور بالزقازيق، لاستخراج شهادة بيانات، مضيفا:"رفضت الاتصال بأى مسئول وذهبت مثل أى مواطن ، وقام وكيل أعمالى بالانتظار في الطابور".

وأضاف:" وعند مخاطبة وكيل أعمالى للضابط النقيب "م .ع " على الشباك طلب صاحب السيارة فتوجهت اليه، فقلت أنا موجود يا فندم، فظل يتحدث بالتليفون أكثر من 20 دقيقة، فطلبت منه الاهتمام بهولاء المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم، فرد بطريقة متعالية، فعرفته بنفسى أننى نائب عن الشعب ، فنشبت مشادة كلامية وتدخل وكيل أعمالى، ليتطور الأمر إلى تعدى أمين شرطة "م . ا" على وكيل أعمالى بالضربة بطفاية السجائر".

وأوضح النائب لـ"اليوم السابع"،:" اتصلت باللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، و الذى أرسل اللواء حسن سيف مدير الأمن ، و اللواء سيد ندا مدير المرور، و القيادات الأمنية لإدارة المرور، والذين أحالوا الضابط والأمين للتحقيق، وقمت بتحرير مذكرة بمحضر بالواقعة أرفقت في اخرها بعد رصد الواقعة جملة "إن هذة الوقعة لو كانت حدثت مع مواطن غيري كنت لن اتركه قبل ان يأخذ حقه، لكن طالما الامر يخصنى، فأنا بتنازل عشان خاطر مصر و عدم استغلال الواقعة للفتنة بين النواب و الشعب من جهة و الشرطة من جهة أخرى ، و زيادة الاحتقان".

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن ما يتعرض له المواطن داخل إدارات المرور، لابد أن ينتهيحيث سيتولى مناقشة مشروع تطوير العمل بالمرور داخل المجلس، وأن تعمل جميع الإدارات بشكل إلكترونى بحيث يتم القضاء على مثل هذه الطوابير.