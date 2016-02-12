أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحزاب تطالب بتحديد نسب تكوين ائتلافات البرلمان بين 10- 15% من النواب

Google+ Print
أحزاب تطالب بتحديد نسب تكوين ائتلافات البرلمان بين 10- 15% من النواب أحزاب تطالب بتحديد نسب تكوين ائتلافات البرلمان بين 10- 15% من النواب
قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب لديه تحفظ على النسبة التى حددها مشروع اللائحة لمجلس النواب بـ 20% من عدد النواب، مشيرا إلى أن الحزب يرى ضرورة أن تتراوح النسبة بين 10 – 15% فقط.

وأضاف "فؤاد" لـ "اليوم السابع"، أن هناك تناقضا بين مادتى تكوين الائتلافات، وتكوين الهيئات البرلمانية والتى حددتها اللائحة بـ 5 نواب كحد أدنى، لافتا إلى وجود 10 أحزاب ستحرم من تكوين ائتلاف أو تشكيل هيئة برلمانية.

وأكد النائب البرلمانى أن مجلس النواب سيشهد حالة من الجدل عند مناقشة هاتين المادتين.

الوفد: ننتهى من مسودة الخدمة المدنية غدا وعرضها على البرلمان خلال أيام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365