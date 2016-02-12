أحزاب تطالب بتحديد نسب تكوين ائتلافات البرلمان بين 10- 15% من النواب

قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب لديه تحفظ على النسبة التى حددها مشروع اللائحة لمجلس النواب بـ 20% من عدد النواب، مشيرا إلى أن الحزب يرى ضرورة أن تتراوح النسبة بين 10 – 15% فقط.

وأضاف "فؤاد" لـ "اليوم السابع"، أن هناك تناقضا بين مادتى تكوين الائتلافات، وتكوين الهيئات البرلمانية والتى حددتها اللائحة بـ 5 نواب كحد أدنى، لافتا إلى وجود 10 أحزاب ستحرم من تكوين ائتلاف أو تشكيل هيئة برلمانية.

وأكد النائب البرلمانى أن مجلس النواب سيشهد حالة من الجدل عند مناقشة هاتين المادتين.

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