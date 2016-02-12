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الإفراج عن 29 مواطناً أوقفوا بتهم تتعلق بالإرهاب

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الإفراج عن 29 مواطناً أوقفوا بتهم تتعلق بالإرهاب الإفراج عن 29 مواطناً أوقفوا بتهم تتعلق بالإرهاب

    افرجت وزارة الداخلية أمس عن 29 مواطنا أوقفوا خلال الأشهر الماضية بتهم تتعلق بالإرهاب.

وجاء هذا الخبر على موقع «نافذة تواصل» الذي يرصد الموقوفين في سجون المباحث ويسمح بالتواصل عن طريقه مع الموقوفين وأهاليهم ويحدد مراحل توقيف المتهم.

وكان العدد الإجمالي من المواطنين الموقوفين حتى أمس الأول 4338 موقوفين كانوا رهن التحقيق، وبعد الإفراج عن 29 متهما أمس يصل عدد الموقوفين الى 4309 موقوفين.

وتملك هيئة التحقيق والادعاء العام وجمعية حقوق الإنسان كافة الصلاحيات بالإشراف على السجون، وهي جهات لها صلاحيات تامة في متابعة ما يجري داخل السجون التي تشرف عليها المباحث العامة.

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