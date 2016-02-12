توقيع اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية والعامة من كمبوديا

وقّع معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني امس بمقر الوزارة في الرياض، مع نظيره وزير العمل والتدريب المهني بمملكة كمبوديا أيت سامهينع، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية والعمالة العامة، في جهود من الوزارة الرامية إلى توسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.

وقال الحقباني خلال حفل التوقيع، إن الاتفاقية الثنائية تأتي استمرارا لجهود وزارة العمل لتعزيز العلاقات الأخوية بينها وبين دول إرسال العمالة المنزلية، ومنها مملكة كمبوديا، كما أنها تأتي في إطار جهود الوزارة الحثيثة لفتح أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية.

وثمن الوزير التعاون المشترك بين الوزارة ونظيرتها في كمبوديا، ما أسهم في توقيع اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية والعامة لتنظيم عملية الاستقدام.

من جهته، أكد وزير العمل الكمبودي، أن الاتفاقية بين المملكة وبلاده ستؤدي إلى مزيد من تعزيز التعاون لأجل مصلحة شعبي البلدين، مشيداً في الوقت ذاته بجهود فريقي العمل الذين بذلوا جهداً للعمل بشكل التعاون البناء في مباحثات وترتيب مشروع اتفاقيتين بشأن تنظيم استقدام العمالة من كمبوديا إلى العمل في المملكة.

وتنص بنود الاتفاقية تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا من الجانب الكمبودي التي تحتاجها المملكة وفقًا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، وأن لا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل. وسيقضي الاتفاق الموقع بين البلدين تنظيم آليات إرسال العمالة المنزلية (الرجالية والنسائية) من كمبوديا إلى المملكة، كما سيتم خلال الفترة اللاحقة الاتفاق على عدد من المسارات ومنها تكاليف وأجور العمالة المنزلية الكمبودية، بالإضافة إلى موعد بدء إصدار التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة عبر موقع "مساند" الالكتروني والمعني بشؤون العمالة المنزلية.