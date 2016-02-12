مسلح يقتحم مكتب تعليم الداير ويقتل ستة ويصيب اثنين من الموظفين

اقتحم مسلح مكتب التعليم بمحافظة الداير وأفرغ ذخيرته على الموظفين مخلفاً ستة قتلى ومصابين آخرين في حصيلة أولية. وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم محمد بن عبده الحربي، بأنه عند الساعة الثانية من ظهر أمس الخميس، باشرت دوريات الأمن بمحافظة الداير بلاغاً عن قيام أحد مراجعي إدارة التعليم بالمحافظة بإطلاق النار على عدد من الموظفين وهم يؤدون مهامهم، مما نتج عنه مقتل ستة منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته، وإصابة اثنين آخرين. وأضاف الحربي أن الأجهزة الأمنية تمكنت بتوفيق الله من القبض على مرتكب الجريمة، كما باشرت الجهات الامنية المختصة بشرطة منطقة جازان إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، وتمت إحالة المقبوض عليه للجهات المختصة بالتحقيق معه.

بدوره، أوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي، بان غرفة العمليات تلقت بعد ظهر أمس بلاغاً عن حدوث مشاجرة وإطلاق نار في مكتب التربية والتعليم بمحافظة الدائر وان به عدداً من المصابين.

وأشار الصرخي إلى أنه وعلى الفور تم توجيه خمس فرق للموقع، ولدى وصول اول فرقة تبين وجود خمس حالات وفاة بالموقع، وإصابة واحدة حرجة مازالت بالموقع، بينما تم نقل إصابتين عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الاسعافية، وتم التعامل مع المصاب وتقديم الخدمة الاسعافية له، ونقله إلى مستشفى بني مالك لاستكمال علاجه. من ناحيته، صرح الناطق الإعلامي لتعليم صبيا علي الخواجي، ان مكتب التعليم بمحافظة الداير التابع لإدارة تعليم محافظة صبيا تعرض عند الساعة الواحد وثلاثة وثلاثين دقيقة من بعد ظهر أمس الخميس لحادث اعتداء مسلح راح ضحيته ستة من منسوبي المكتب، ثلاثة مشرفين تربويين وثلاثة إداريين، فيما تم إصابة اثنين من الإداريين حالة أحدهما حرجة، وما زالا يتلقيان العلاج بمستشفى الداير العام.

وانتقل مدير تعليم صبيا د. عسيري بن أحمد الأحوس وعدد من قيادات التعليم بصبيا إلى محافظة الداير للوقوف على حالة منسوبي المكتب، والاطمئنان على المصابين، وتلقى مدير تعليم صبيا اتصالاً من وزير التعليم د. أحمد العيسى للاطمئنان على حالة المصابين، موجهاً بتوفير كافة الدعم لهم. وتقدمت إدارة التعليم بصبيا وكافة منسوبيها بتعازيها الحارة إلى ذوي المتوفين، داعية المولى عز وجل لهم بوافر الرحمة والمغفرة، وللمصابين بعاجل العافية.

وعلى صعيد متصل، كشف مصدر ل "الرياض" أن الشخص المقتحم لمكتب التعليم بالداير معلم.

اسماء الضحايا

هذا، وحصلت "الرياض" على اسماء الضحايا الذين قتلوا في حادثة اطلاق النار في مكتب الاشراف في محافظة الداير، وهم كل من: سلطان سلمان المالكي موظف، حسن جبار المالكي مشرف اجتماعيات، حسن محمد المالكي مشرف فيزياء، حسين سلمان المالكي مشرف مصادر، حسن موسى المالكي مشرف موهوبين، محمد جبران المالكي موظف، تغمدهم الله بواسع رحمته، سائلين الله ان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.