العميد عسيري: المملكة جاهزة للمشاركة بقـوات بريـة لمحاربـة داعـش بسوريـة

أكد المستشار العسكري لسمو وزير الدفاع العميد ركن أحمد بن حسن عسيري أن المملكة العربية السعودية جاهزة لإرسال قوات برية إلى سوريا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بمجرد اتخاذ التحالف الدولي قراراً بذلك. وقال العميد عسيري في تصريحات لقناة الإخبارية أمس: إن وجود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في بروكسل يأتي في إطار اجتماع مجدول مسبقاً لوزراء دفاع دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح أن الاجتماع ستجري مراجعة لما تم تنفيذه خلال السنة الماضية، إلى جانب الاطلاع على خطة قدمت من الجانب الأميركي لقيادة التحالف بشكل أساسي للمراحل القادمة. وأشار إلى أن المملكة ستوضح موقفها من جميع ما يطرح وستوضح رؤيتها كذلك للمرحلة القادمة التي سبق الإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام.

خطة أميركية لقيادة التحالف بشكل أساسي.. ووزراء دفاع التحالف يراجعون ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية

وبين أن المملكة ستشارك بقوات برية على الأرض متى ما أصبح هناك توافق من قبل قيادة التحالف، مشيراً إلى أن الاجتماع سيناقش نوعية القوات التي ستتم المشاركة بها. وأضاف:"أنه في الغالب ستكون قوات خاصة بأعداد قليلة لدفع العمل على الأرض وإيجاد نتيجة إيجابية للتحالف". وأكد العميد عسيري أهمية التوافق على الجانب الاستراتيجي بين دول التحالف للمرحلة الأولى قبل الإعلان عن نوع القوة وتفاصيلها, وقال "فيما يخص المشاركة, أولا المملكة جزء من التحالف الذي يتكون من 62 دولة، وهذه الدول ستقدم رؤاها اليوم على مستوى وزراء الدفاع وسينظر في الجانب الاستراتيجي في المرحلة الأولى, المملكة لها مواقف من هذا الجانب وأعلنت أنها ستشارك ضمن التحالف في سوريا وبوجود الدول المشاركة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية, وفيما يتعلق بالتفاصيل ونوع القوة وتسليحه فسيتم بحثها على مستوى العسكريين ورؤساء هيئات الأركان والمختصين, اليوم الهدف هو التوافق على الجانب الاستراتيجي قبل أن نبدأ من جانب العمليات".

وأكد العميد عسيري أن المملكة دولة محورية ورائدة في تكوين التحالف ولديها تجارب ناجحة في ذلك مستشهداً بتحالف دعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب. وقال: "إن المملكة دولة محورية وأساسية في المنطقة في العالم العربي والإسلامي ولا يمكن أن يشكل مثل هذه التحالفات أو يتم التوافق على أي شيء دون أن تكون المملكة جزءاً من هذا التحالف, المملكة رائدة في العالم الإسلامي في تكوين التحالفات ولديها تجارب سابقة مثل التحالف العربي لحماية الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي، والجميع يثق في المملكة ورؤاها, وبالتالي هناك توجه من الدول الإسلامية والعربية للتوافق مع المملكة على أي طروحات قد تصدر في هذا الجانب".