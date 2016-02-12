تجديد حبس إخوانى 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس متهم من أنصار جماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

قرر المستشار أحمد فاروق، رئيس نيابة بولاق أبو العلا،فى وقت سابق، حبس متهم من أنصار جماعة الإخوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه أثناء مروره أمام مبنى وزارة الخارجية، فاشتبهت به وبتفتيشه وجد على هاتفه المحمول صورا لشعارات رابعة، ومقاطع فيديو تخص فض اعتصام رابعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق أصدرت قرارها السابق.