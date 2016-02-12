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"التموين" تعلن عن مناقصة عالمية لشراء قمح لإنتاج الخبز المدعم من عدة دول

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"التموين" تعلن عن مناقصة عالمية لشراء قمح لإنتاج الخبز المدعم من عدة دول "التموين" تعلن عن مناقصة عالمية لشراء قمح لإنتاج الخبز المدعم من عدة دول
أعلنت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية ، عن مناقصة عالمية لشراء الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم من عدة دول .

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الإعلان فى البورصة العالمية، منذ قليل ،عن شراء أقماح من بلاد المنشأ ،ومنها روسيا وفرنسا ورومانيا، وذلك لاستخدامها فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، لافتا إلى أن عملية الشراء ستتم من خلال مناقصة عالمية وسيتم شراء الأقماح من بلد المنشأ ذات الأسعار المناسبة شريطة مطابقة الأقماح للمواصفات القياسية.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، أن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000، وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها .


>وصول 181 ألف طن قمح وذرة و62 أخرى جازولين وسولار إلى ميناء الإسكندرية

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مصر 365

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