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أجواء قاتمة فى محادثات سوريا مع إصرار روسيا على دعم تقدم القوات الحكومية

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أجواء قاتمة فى محادثات سوريا مع إصرار روسيا على دعم تقدم القوات الحكومية أجواء قاتمة فى محادثات سوريا مع إصرار روسيا على دعم تقدم القوات الحكومية

>بدأت القوى العالمية جولة جديدة من محادثات سوريا أمس الخميس تركز على دعوات لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات لكن الأجواء كانت قاتمة فى ظل عدم إبداء موسكو أى مؤشر على وقف حملة القصف التى تشنها دعما لهجوم كبير جديد للقوات الحكومية.

وفى ظل قول المعارضة السورية إنها لا يمكن أن تقبل هدنة لأنها لا تثق بالروس لا يرى الدبلوماسيون فرصة تذكر لتحقيق تقدم.

كانت أول محادثات سلام بشأن سوريا فى عامين قد انهارت الأسبوع الماضى قبل حتى أن تبدأ بسبب الهجوم الحكومى.

والهدف من اجتماع مساء أمس الخميس فى ميونيخ بألمانيا إتاحة الفرصة أمام القوى لتنسيق الدعم للمفاوضات الجارية لكنه تحول بدلا من ذلك إلى محاولة يائسة لإنعاشها.
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