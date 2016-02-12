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المرور يضبط 409 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 409 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 409 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 409 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 107 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 30 مخالفة مرورية بالقاهرة، 35 مخالفة مرورية بالجيزة، و 237 مخالفة مرورية بالقليوبية.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365