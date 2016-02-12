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محافظ سوهاج يهنىء "عبد الرحيم راضى" لفوزه بالمركز الاول فى حفظ القرآن

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محافظ سوهاج يهنىء "عبد الرحيم راضى" لفوزه بالمركز الاول فى حفظ القرآن محافظ سوهاج يهنىء "عبد الرحيم راضى" لفوزه بالمركز الاول فى حفظ القرآن
هنأ الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، الطالب والقارئ الشيخ "عبد الرحيم راضى"، الذى شرف عامة وسوهاج خاصة، بحصوله علي المركز الأول عالميا فى حفظ وترتيل القرآن الكريم في المسابقة التي نظمتها دولة ماليزيا، والتي شارك فيها العديد من حفظة القرآن الكريم من مختلف الدولة العربية والإسلامية، والذى مثل مصر فيها حافظا ومرتلا للقرآن.

وأعرب المحافظ عن سعادته بحصول مصر علي هذا الشرف الكبير بين مختلف الدولة العربية والإسلامية، وأنه مما زاده فخرا أن من حاز لمصر هذا الشرف ابن من أبناء محافظة سوهاج التي أخرجت العديد من جهابزة العلم والدين وقارئي القرآن الكريم .

يذكر أن الطالب الشيخ "عبد الرحيم راضى"، ابن مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج ، وهو بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، وسبق أن حصل علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الإبتهالات الدينية، وحاصل علي لقب قارئ الأزهر الشريف، رشحته جامعة الأزهر ووزارة الاوقاف للمشاركة فى المسابقة العالمية لحفظ وترتيل القرآن الكريم والتى أقيمت بماليزيا وحصل فيها على المركز الأول عالميا.

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مصر 365

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