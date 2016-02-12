مكتبة الإسكندرية تنظم الملتقى التاسع لمعرض "أجندة".. الاثنين

تفتتح إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية معرض أجندة 2016 فى ملتقاه التاسع تحت عنوان "متر× متر مساحه حره للأبداع" وذلك يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2016، الساعة الخامسة مساءً.

ويعتبر معرض أجندة السنوى من أهم الملتقيات الفنية على مستوى الساحة الفنية فى مصر والشرق الاوسط، وبدأ يصل صداه إلى دول أوروبا. ويشارك فى هذا الملتقى نخبه من الفنانين التشكيليين وصل عددهم 133 فنان وفنانة.

ويضم المعرض أعمال فنية متنوعة تثير خيال مُشاهدها وتثير حماسته لممارسة الفنون. ويأتى هذا المعرض نتيجة الحاجة لإيقاظ حس التذوق الفطرى بمشاهدة الفنون التشكيلية من رسم وتصوير وحفر؛ وهى الفنون الأكثر مباشرةً فى التعبير عما يجول فى وجدان الإنسان، وهى التى ظهرت من خلالها بشائر المدارس الفنية المختلفة.

فحتى أوائل القرن العشرين كان لأغلب البشر تجاربهم الشخصية فى الفن. فقد كانت أهم وسائل الترفيه فى المجتمعات منذ فجر التاريخ هى ممارسة الفنون المختلفة من رسم، وتشكيل، وموسيقى، ورقص، وحكيّ. ومن الفنون والمعارف ما اختفى بمرور الزمن.

هكذا عاش الإنسان آلاف السنين مبدعًا للفن منتجًا له، سواء منفردًا أو مع مجموعة. إلى أن غدت الثقافة والفنون مع بدايات القرن العشرين جاهزة عبر الراديو ثم التلفزيون؛ مما جعل الإنسان الفرد يتحول ببطء إلى متلقٍّ، لا مبدع؛ حتى إن الفنون المقدمة أصبحت الآن فى طريقها لأن تأتى له مجسمة، لا تترك مجالاً للخيال مثلما كان يتيح الاستماع إلى الراديو أو قراءة الروايات. وهذا التطور المذهل فى التكنولوجيا ما يميز عصرنا الحالى؛ فأصبح متاحًا للإنسان الوصول إلى ما لم يمكن تخيله، عبر الإبحار فى مجالات البحث والمعرفة.

ومن هذا المنطلق يأتى المعرض فى مثل هذا الوقت من كلِّ عام فى شتاء مدينة الإسكندرية الفريدة. وقد ازداد هذا العام عدد المشاركين ليصل إلى 133، كما اتسعت قاعات مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية لتضم أعمالهم الفنية فى القاعتين الشرقية والغربية، آملين أن يستمر هذا الملتقى السنوى فى إزكاء حس التذوق الفنى. ويستمر المعرض حتى 5 مارس 2016.