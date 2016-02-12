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عمرو جمال: شعرت بإصابتي قبل لقاء الأسيوطي وتلقيت 4 عروض قبل الصليبي

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عمرو جمال: شعرت بإصابتي قبل لقاء الأسيوطي وتلقيت 4 عروض قبل الصليبي عمرو جمال: شعرت بإصابتي قبل لقاء الأسيوطي وتلقيت 4 عروض قبل الصليبي

أكد عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي إنه كان يشعر بأنه سيتعرض للإصابة خلال مباراة الأسيوطي الموسم الماضي التي شهدت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وقال عمرو جمال: "كنت أشعر بإجهاد عقب مباراة الإسماعيلي وبوتسوانا. وجاريدو وعدني بإراحتي واستبدالي بين شوطي لقاء الأسيوطي إذا حققنا نتيجة إيجابية".

وأضاف خلال ظهوره مع قناة ONTV "أثناء إجرائي عمليات الإحماء لاحظ حسام غالي إنني أتدرب بعنف نوعا ما وطالبني بالهدوء. ولكنني أبلغته أنني أشعر بثقل وزني".

وأشار عمرو جمال إلى جانب أن شريف حازم مدافع الأهلي داعبه قبل اللقاء، قائلا له: "هذا الجسم لا يصاب".

العروض الأوروبية

وكشف عمرو جمال تلقيه 4 عروض أوروبية قبل إصابته بالصليبي.

وقال مهاجم الأهلي الذي عاد للتسجيل مؤخرا: "تلقيت عدة عروض أوروبية من نيس الفرنسي، وآتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني وعرض آخر من سويسرا".

واختتم: "تحدثت مع محمود طاهر رئيس النادي، وأكد أن الفريق يحتاج لاستمراري، ووعدني بتعديل عقدي، وبالفعل أوفى بوعده، وفعل هذا الاتفاق بعد إصابتي بالرباط الصليبي".

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