عمرو جمال: هدفي في الزمالك تعلمته من متعب.. وهذا هو الفأرق بين زيزو وبيسيرو

أكد عمرو جمال مهاجم الأهلي أن هدفه في مرمى الزمالك خلال القمة الأخيرة جاء من جملة تدرب عليها كثيرا طوال الفترة الأخيرة. و"يمتاز بها عماد متعب".

عمرو جمال سجل في انتصار الأهلي أمام الزمالك في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وعن هدفه في الزمالك، قال عمرو جمال: "أخرت نفسي قليلا، وطالبت من رمضان صبحي مواجهة لاعب الزمالك ليفسح لي المجال للتحرك خلفه".

وأضاف خلال ظهوره مع قناة ONTV "متعب يؤدي هذه الجملة بسرعة وامتياز في التدريبات، وتعلمتها منه".

وأكمل حديثه قائلا: "خضنا تدريبات هجومية في موقف 3 على 2 أو العكس خلال أكثر من مران مع عبد العزيز عبد الشافي".

وواصل مهاجم الأهلي العائد إلى التسجيل مجددا في أخر مباراتين للأهلي: "قبل تسديد الكرة شاهدت تحرك أحمد الشناوي، وسددتها بقوة على قدمه الثابتة".

زيزو وبيسيرو

وماذا عن الفارق بين زيزو وجوزيه بيسيرو؟ أجاب عمرو جمال: "أهم ما يميز زيزو هو تعامله النفسي مع اللاعبين سواء كبار أو بعيدين عن مستواهم".

وواصل "أما بيسيرو فكانت له قرارات مفاجئة بالنسبة لي. مرة يجعلني كأساسي وأخرى يستبعدني تماما".

وأتم "بيسرو أشاد بي كثيرا بعد لقاء الداخلية ثم استبعدني. ولكن بشكل عام لم أجد أي تصرف مسيء من بيسيرو ضد أي لاعب في الأهلي".