برج السرطان حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

برج السرطان على الصعيد المهنى...

برج السرطان على الصعيد العاطفى...

على الصعيد الصحى...

توقعات علماء الفلك

>كنت تحاول فى الفترة الماضية أن تجد فرصة عمل مناسبة لك أفضل من الوضع الذى أنت عليه الآن، ومن المتوقع أن يكون هناك مقابلة متوقع أن تكون قريباً وهذا سيضمن لك الكثير من الأخبار الجيدة والأمور التى ستتحسن بشكل أفضل من الماضى، كذلك هناك الكثير من عروض العمل التى ستأتى إليك قريباً.>يوم رائع لتبادل الحب من جديد، خصوصاً أن كلاكما خضعا لجلسة قاسية لمحاسبة النفس، كما أنك حصلت على وقت كافِ لمراجعة أمورك التى كانت قد فسدت فى الفترة الماضية، ولكن هو يوم جيد على كافة المستويات، كما أن القرار الذى ستحصل عليه فيما يخص علاقتكما سيفرق كثيراً.>كنت فى الفترة الماضية متخيلا أن وضعك الصحى جيد إلى حد كبير، ولكن تغيرات الطقس التى كانت مؤخراً كان لها تأثير سيئ على جيوبك الأنفية وغيرها من الأمراض التى أثرت عليك كثيراً، وكان له مردود كذلك على مستوى العمل، يفضل كذلك أن تبقى هادئا لأن التوتر يجعلك تشعر بالكثير من القلق مما يؤثر عليك سلباً.>من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة هادئة جداً على كل المستويات، ولكن هناك بعض الأمور الطارئة على مستوى العمل التى ستتعامل معها بذكاء شديد، وهو ما يكفل لك الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.