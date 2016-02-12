برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 2016/2/12

حظك اليوم لبرج الجوزاء: على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج جوزاء:

>تقدم كبير سيشهده هذا البرج على المستوى العملى، فى مزيد من التقدم والأخبار السعيدة التى ستلحق بهمن لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءا، وأن لا يتعجلون من الحصول على ما يرغبون به حتى لا يقعون فى مشاكل قد تؤجل من تحقيق طموحهم..>على الرغم من المشاكل العاطفية التى ألحقت بأبناء هذا البرج فى الفترة الأخيرة نتيجة لعدم تفاهمه مع الطرف الآخر، إلا أنه سيستعيد حالته الرومانسية العاطفية التى طالما حاول أن يعيشها، لذلك سيكون هذا اليوم بداية لقصة غرامية جديدة.>ارتفاع كبير فى مستوى الصحة بالنسبة لأبناء هذا البرج فعلى الرغم من الآلام التى يعانون منها بالنسبة للرأس والظهر إلا أنهم سيشعرون بتحسن كبير بعد نتيجة الفحوصات الأخيرة التى خضعوا لها.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.