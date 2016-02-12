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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 2016/2/12

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 2016/2/12 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 2016/2/12

لبرج الجوزاء: على الصعيد المهنى:


>تقدم كبير سيشهده هذا البرج على المستوى العملى، فى مزيد من التقدم والأخبار السعيدة التى ستلحق بهمن لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءا، وأن لا يتعجلون من الحصول على ما يرغبون به حتى لا يقعون فى مشاكل قد تؤجل من تحقيق طموحهم..

على الصعيد العاطفى:


>على الرغم من المشاكل العاطفية التى ألحقت بأبناء هذا البرج فى الفترة الأخيرة نتيجة لعدم تفاهمه مع الطرف الآخر، إلا أنه سيستعيد حالته الرومانسية العاطفية التى طالما حاول أن يعيشها، لذلك سيكون هذا اليوم بداية لقصة غرامية جديدة.

على الصعيد الصحى:


>ارتفاع كبير فى مستوى الصحة بالنسبة لأبناء هذا البرج فعلى الرغم من الآلام التى يعانون منها بالنسبة للرأس والظهر إلا أنهم سيشعرون بتحسن كبير بعد نتيجة الفحوصات الأخيرة التى خضعوا لها.

توقعات علماء الفلك لبرج جوزاء:


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

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مصر 365

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