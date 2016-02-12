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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 12/2/2016

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 12/2/2016 برج الجدى حظك اليوم الجمعة 12/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:


>على الرغم من حالة الصعود على المستوى العملى والوظيفى التى شاهدها هذا البرج فى الفترة الأخيرة، إلا أنهم سيعانون من بعض المشاكل التى ستقلب من موازينهم نوعا ما، لكن الإرادة والصبر وحدهما الوسائل والأسلحة التى من الممكن أن تخرجهم من هذه الأزمات.

على الصعيد العاطفى:


>بالنسبة للحب فسيكون من أكثر الأشياء والعناصر التى ستخرج أبناء هذا البرج من المشاكل المادية والعملية، فسيقف شريك حياتهم إلى جوارهم دون تخلى أو نزاع على الأمور المادية.

برج الجدى على الصعيد الصحى:


>على الرغم من الضغوط النفسية التى سيتعرض لها أبناء هذا البرج إلا انها لم تؤثر على حالتهم الصحية وسيشعرون بمزيد من الاستقرار الصحى وهذا ما سيوضحه الفحوصات الطبية التى سيجرونها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.

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مصر 365

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