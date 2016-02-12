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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 12 فبراير برج الأسد حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

برج الأسد على الصعيد المهنى...


>تحاول أن تبذل قصارى جهدك فى أداء عملك على أكمل وجه ممكن، كذلك يفضل أن تراعى مصالحك إلى جانب ما تقدمه لعلمك، لأنك فى الفترة الأخيرة أهملت فى الكثير من الواجبات التى عليك القيام بها، كما أنك كنت غير قادر على التوفيق بين وجودك فى العمل وبين الأمور الأخرى، مما أثر عليك سلباً.

برج الأسد على الصعيد العاطفى...


>فى الأيام القليلة الماضية أصابتك بعض الشكوك حول وضعك وعلاقتك الخاصة بشريك الحياة، حاول أن تعيد صياغة العلاقة القديمة، وتتخلص من كافة المشاكل والأزمات التى كانت بينكما فيما مضى واستمعا جيداً إلى بعضكما البعض، وهذا سيجعلك قادراً على رؤية الحبيب بشكل أفضل.

برج الأسد على الصعيد الصحى...


>أنت تحاول ممارسة الرياضة حتى تتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة التى مررت بها مؤخراً، كما أن هناك فرصة لكى تحقق الكثير من.

أنت ذاهب إلى العثور على شخص اليوم الذى ستصبح ممارسة رفيق جيد للغاية بالنسبة لك. قد كنت تعرف هذا الشخص ولكن الآن سوف تكتشف هذا الاهتمام المشترك. سوف الحماس المتبادل بك تساعدك على دفع نفسك مزيد بحيث صحتك واللياقة البدنية وسوف يكون فى ذروته. يمكنك أيضا المشاركة فى هذا الحدث الرياضى الآن.

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مصر 365

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