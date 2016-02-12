برج الأسد حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

برج الأسد على الصعيد المهنى...

برج الأسد على الصعيد العاطفى...

برج الأسد على الصعيد الصحى...

>تحاول أن تبذل قصارى جهدك فى أداء عملك على أكمل وجه ممكن، كذلك يفضل أن تراعى مصالحك إلى جانب ما تقدمه لعلمك، لأنك فى الفترة الأخيرة أهملت فى الكثير من الواجبات التى عليك القيام بها، كما أنك كنت غير قادر على التوفيق بين وجودك فى العمل وبين الأمور الأخرى، مما أثر عليك سلباً.>فى الأيام القليلة الماضية أصابتك بعض الشكوك حول وضعك وعلاقتك الخاصة بشريك الحياة، حاول أن تعيد صياغة العلاقة القديمة، وتتخلص من كافة المشاكل والأزمات التى كانت بينكما فيما مضى واستمعا جيداً إلى بعضكما البعض، وهذا سيجعلك قادراً على رؤية الحبيب بشكل أفضل.>أنت تحاول ممارسة الرياضة حتى تتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة التى مررت بها مؤخراً، كما أن هناك فرصة لكى تحقق الكثير من.

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