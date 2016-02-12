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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12 / 2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12 / 2/2016 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12 / 2/2016

على الصعيد المهنى:


>طموحك كبير جدًا لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك يوم جيد جدًا لفرض سيطرتك بعد ما مررت به من انتكاسات فى عملك فى الفترة السابقة، من الممكن أن تستقل بعملك فى الفترة المقبلة وتضع لنفسك استراتيجية جديدة تدفع بك إلى الأمام فى وقت قصير وتلمع فى مجال تخصصك.

على الصعيد العاطفى:


>يفاجئك الشريك اليوم بمفاجأة سارة جدا يسعد قلبك بها ويشعرك باهتمامه البالغ بك، ويعبر لك عن حبه العميق تقضيان اليوم سويا فى انسجام تام وتناقشا سويا المستقبل القريب.

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>تعانى من قلة النوم والأرق ننصحك بممارسة التأمل والاسترخاء فهم يساعدان كثيرا على نوم صحى عميق ولا تلجأ لتناول العقاقير المنومة فهى لن تساعدك بل ستفسد الأمر أكثر وإن كان لابد منها فأستشر طبيبك قبل الاقدام على إستخدامها حتى لا تضرك على المدى البعيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>هذه الفترة ممتازة لك عزيزى الحوت على صعيد العائلة والأصدقاء، فأنت تمر بفترة اجتماعية جيدة مدعومة من الفلك، ويساعدك هذا على حل الكثير من القضايا العالقة منذ فترة كبيرة بشكل إيجابى ومرضى لجميع الأطراف، اتبع طيبة قلبك مولود الحوت فهى دليلك فى المرحلة القادمة.

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مصر 365

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