حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12 / 2/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>طموحك كبير جدًا لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك يوم جيد جدًا لفرض سيطرتك بعد ما مررت به من انتكاسات فى عملك فى الفترة السابقة، من الممكن أن تستقل بعملك فى الفترة المقبلة وتضع لنفسك استراتيجية جديدة تدفع بك إلى الأمام فى وقت قصير وتلمع فى مجال تخصصك.>يفاجئك الشريك اليوم بمفاجأة سارة جدا يسعد قلبك بها ويشعرك باهتمامه البالغ بك، ويعبر لك عن حبه العميق تقضيان اليوم سويا فى انسجام تام وتناقشا سويا المستقبل القريب.>تعانى من قلة النوم والأرق ننصحك بممارسة التأمل والاسترخاء فهم يساعدان كثيرا على نوم صحى عميق ولا تلجأ لتناول العقاقير المنومة فهى لن تساعدك بل ستفسد الأمر أكثر وإن كان لابد منها فأستشر طبيبك قبل الاقدام على إستخدامها حتى لا تضرك على المدى البعيد.>هذه الفترة ممتازة لك عزيزى الحوت على صعيد العائلة والأصدقاء، فأنت تمر بفترة اجتماعية جيدة مدعومة من الفلك، ويساعدك هذا على حل الكثير من القضايا العالقة منذ فترة كبيرة بشكل إيجابى ومرضى لجميع الأطراف، اتبع طيبة قلبك مولود الحوت فهى دليلك فى المرحلة القادمة.