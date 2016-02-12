أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برجك اليوم القوس ليوم الخميس 2016/2/12

Google+ Print
برجك اليوم القوس ليوم الخميس 2016/2/12 برجك اليوم القوس ليوم الخميس 2016/2/12

لبرج القوس:
>حظك لبرج القوس على الصعيد المهنى:


>مزيد من التوتر والقلق سيحاصر أبناء هذا البرج بسبب بعض المكائد التى يحاول زملاء العمل إيقاعهم بها، لذلك يجب أن يتوخوا الحذر لكن دون أن يشعروا بالاضطهاد ويحاولوا أن يأخذوا الموقف بكل بساطة.

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:


>المشاكل ستحاصر أبناء هذا البرج وستجعلهم فى حاجة للهروب من هذه الحياة التى لم يجدوا بها متعة، لكن الانفصال والتسرع فى اتخاذ هذا القرار سيكلفنا كثيرا وسيكون الندم هو النهاية الوحيدة له.

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحى:


>على الرغم من كم المشاكل التى يقع فيها هذا البرج على المستوى العملى أو العاطفى إلا أنهم سيمرون من بعض المشاكل الصحية مرور الكرام دون أن يترك أى أثر سلبى فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى