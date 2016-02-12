حظك اليوم برج الحمل الجمعة 12/ 2/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:

>تعانى من الضغط الزائد فى العمل، مما قد يسبب لك الاستياء من رؤسائك تحلى بالصبر والهدوء وابتعد عن نوبات الغضب التى تلاحقك من حين لآخر حتى لا يؤثر ذلك على صورتك أمام زملائك، حاول التعبير عن أفكارك بشكل بسيط وحضارى هذا قد يساعدك كثيرًا على ترك انطباع جيد عند رؤسائك فى المستقبل ويعمل على تحسين صورتك. على الصعيد العاطفى:

>يوم جيد فى علاقتك مع العائلة والأحباء أما علاقتك الشخصية مع الشريك تتطور بشكل إيجابى وسريع مع ذلك حاول تجنب العصبية والتقلبات المزاجية حتى لا تفسد يومك وإن لم تكن مرتاحا لتصرفات شريكك حاول لفت نظره إلى ذلك بهدوء فكلاكما يحتاج لتبادل مشاعر الحب والرومانسية للحفاظ على السعادة بينكم. برج الحمل على الصعيد الصحى:

>تؤثر عليك نوبات البرد تأثيرًا سلبيا حاول تدفئة نفسك بشكل جيد خصوصا فى الليل وتناول الكثير من المشروبات الدافئة حتى لا تصاب بالسعال وإذا أحسست بإصابتك بأعراض سيئة فاستشر طبيبك على الفور ولا تلجأ لمعالجة نفسك بنفسك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>مع تواجد القمر فى برج الحمل يشعر مواليد هذا البرج بطاقة كبيرة وسلام داخلى كما أنهم يشعرون بقوة العاطفة وإدراك المنظور الجمالى فى كل ما يحيط بهم مما يعطيهم فرصة جيدة للاسترخاء والتخلص من الشحنات السلبية من الايام السابقه.

شبكةعيونالإخبارية

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