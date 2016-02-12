برج الدلو حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

برج الدلو على الصعيد المهنى...

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>على الصعيد المهنى ستكون الفترة القادمة مليئة بكثير من الأفكار القيمة التى ستدعم موقفك فى المجال العملى وستكون محل تقدير الجميع، سيعرف المحيطون بك مقدار معرفتك وخبراتك وسترى قيمة نجاحك أمام عينك، وربما تتقلد منصب مرموق يجعلك قائد لمجموعة من الأشخاص تساعدك فى تحقيق أفكارك.يقال إن برج الدلو قادر على الحب بضمير ولا يمكن أن يخون مهما تكن الظروف ولكنهم يتمتعون بنسبة عالية من الغيرة تجعل الحياة معهم أحيانا غير هادئة، حاول أن تكون فى الفترة القادمة أكثر هدوء من قبل وهذا سيؤدى بك إلى مزيد من السعادة فى الحياة العاطفية .>حاول أن تعطى صحتك جزءا من وقتك وذلك بممارسة الرياضة وأتباع نظام غذائى يجعلك فى صحة أفضل لا تتوقع أن تجد من يهتم بصحتك أكثر منك ولكن يمكن أن تجد من يساعدك على ذلك.>فى المرحلة المقبلة تتوقع لك الأبراج فترات من الراحة فى الحياة العاطفية بعد حالة الضغط التى تعرضت لها مع الحبيب حيث ستزول المشاكل ويتبدل الحال، أما على المستوى العملى سترى أنك تبهر الجميع بأفكار النيرة التى سيكون لها محل تقدير كبير، حاول أن تأخذ قسطا من الراحة وتعيد حساباتك هذا سيكون أفضل للجميع.