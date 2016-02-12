برج العقرب حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

برج العقرب على الصعيد المهنى...

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>على الصعيد العملى أن تعلم جيدا أنك قادر على تحقيق ما تريد من خطط العمل التى تضعها، لا تحاول أن تكون قاسيا فى قراراتك وضع أمام عينك أن لكل إنسان طاقة تحمل وسرعة إنتاج عليك تقديرها بقليل من الإنسانية.>يطلق على مواليد برج العقرب دائما أنهم لا يتركون حقهم مهما كانت الظروف ولكن فى الحب لا يمكن أن تنطبق هذه المقولة وذلك لأن الحب تبنى مبادئه على التسامح والعطاء، حاول أن يكون لديك خطط جديدة لفتح أبواب قلبك لتجد الحب المناسب فدائما بعد كل نهاية بداية .>تتعرض لبعض الوعكات الصحية بسبب إهمالك الدائم فى أمور صحتك، حاول أن تكون إنسانا على قدر المسئولية وراجع الطبيب بشكل دائم حتى تشفى تماما، حاول أن يكون شعارك فى الحياة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى.>تتوقع لك الأبراج مزيدا من التقدم والازدهار فى حياتك العملية، سترى نتائج تعبك واجتهادك فى الفترة القادمة تظهر أمامك لا تحاول أن تكون قاسيا فى محيط العمل حتى لا يكون لها أبعاد شخصية فيما بعد، الحب من الأمور الجميلة على الرغم من كل المشاكل والعقبات التى نصادفها خلال أى علاقة ولكن لا يوجد إنسان يستطيع العيش بدون حب أو ارتباط.