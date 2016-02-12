برج الميزان حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

برج الميزان على الصعيد المهنى..

> تحاول أن تغير مجال عملك فى الفترة القادمة وهذا من الأمور المصيرية فى حياتك حاول أن تتريث فى أخذ القرار حتى لا تندم فيما بعد وقتها لن ينفع الندم، حاول أن تراجع خططك العملية من جديد وسوف تجد الثغرات الى وقعت فيها سابقا وستكون قادرا على تغيرها فى الفترة الحالية. برج الميزان على الصعيد العاطفى..

> هناك علامات كثيرة تقول إن هناك حبا جديدا فى الطريق إليك حاول أن تفتح باب قلبك له ربما يكون الأفضل على الإطلاق ويعوضك ما فاتك من علاقات خاسرة جرت إليك المشاكل، لا يوجد إنسان يشبه الآخر وهذا مايجب عليك أن تعرفه. على الصعيد الصحى..

> الأجواء باردة هذه الأيام عليك بوقاية نفسك من نزلات البرد حتى لا تتعرض لوعكة صحية وينصحك الأطباء بأخذ التطعيم الواقى من الأمراض المعدية وهذا يكون أفضل بالنسبة لك فى الفترة القادمة. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تتوقع لك الأبراج بعض المشاكل فى محيط العمل فى الفترة القادمة حاول أن تتجاوزها بقليل من الصبر والاجتهاد حتى تصل إلى ما تريد ودائما الذكاء هو تجنب المشاكل وعدم التصدى لها، حاول أن تعطى مساحة الحب جزءا من حياتك فى الفترة القادمة لتكون الحياة مفعمة بالألوان، فلا يوجد حياة تسير بالعمل فقط دون الالتفاف إلى مناحى الحياة الأخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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