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حظك اليوم برج الثور الجمعة 12 / 2/2016

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 12 / 2/2016 حظك اليوم برج الثور الجمعة 12 / 2/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:


>عزيزى الثور أنت تعانى من قلة التركيز اليوم فى أمورك المهنيه وتقوم بالعديد من الأخطاء نتيجة لعدم تركيزك فحاول أن تكون يقظًا، تحتاج الى التخطيط أكثر ومراعاة الدقه فى كل ما تقوم به اليوم حتى لا تفسد عملك ليس هناك عيب من طلب المساعده من زملائك فى العمل فلا تتردد فى طلبها عندما تحتاج إلى ذلك.

على الصعيد العاطفى:


>تنتظر أخبار جيدة اليوم بعد ما مررت به فى الأيام السابقة من توتر فى علاقتك مع شريك حياتك فأنت تعلم جيدا أن عدم مصارحتك للشريك هى سبب كل ما مررت به فحاول أن تكون صريحا معه فى أفعالك وكلامك حتى تنعم بالهدوء وراحة البال وتتطور علاقتك معه بشكل إيجابى وتنطلقان معًا نحو مستقبل أفضل.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>انتبه لنفسك اليوم وإلى ما تتناوله من طعام جيدا حتى لا تصاب بالحساسية أو سوء الهضم اليوم مناسب جدا للتخلص من البدانة والوزن الزائد وتطهير جسمك من السموم، أبدأ فى حميتك الغذائية التى طالما أجلتها وساعد نفسك بممارسة التمارين الرياضية فهى المفتاح لصحة أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>تعانى هذه الفترة من الشعور بالعصبية وتحتاج إلى العزلة وممارسة التأمل فى كل ما يدور حولك ينصحك الفلك بأخذ أجازه قصيرة فى مكان هادئ حتى تستعيد نشاطك وتتخلص من الضغوطات.

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مصر 365

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