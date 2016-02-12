حظك اليوم توقعات علماء الفلك ليوم الجمعة 12 فبراير

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

>برج الأسد على الصعيد المهنى...

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برج الأسد على الصعيد العاطفى...

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برج الأسد على الصعيد الصحى...

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تحاول أن تبذل قصارى جهدك فى أداء عملك على أكمل وجه ممكن، كذلك يفضل أن تراعى مصالحك إلى جانب ما تقدمه لعلمك، لأنك فى الفترة الأخيرة أهملت فى الكثير من الواجبات التى عليك القيام بها، كما أنك كنت غير قادر على التوفيق بين وجودك فى العمل وبين الأمور الأخرى، مما أثر عليك سلباً.فى الأيام القليلة الماضية أصابتك بعض الشكوك حول وضعك وعلاقتك الخاصة بشريك الحياة، حاول أن تعيد صياغة العلاقة القديمة، وتتخلص من كافة المشاكل والأزمات التى كانت بينكما فيما مضى واستمعا جيداً إلى بعضكما البعض، وهذا سيجعلك قادراً على رؤية الحبيب بشكل أفضل.أنت تحاول ممارسة الرياضة حتى تتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة التى مررت بها مؤخراً، كما أن هناك فرصة لكى تحقق الكثير من.

أنت ذاهب إلى العثور على شخص اليوم الذى ستصبح ممارسة رفيق جيد للغاية بالنسبة لك. قد كنت تعرف هذا الشخص ولكن الآن سوف تكتشف هذا الاهتمام المشترك. سوف الحماس المتبادل بك تساعدك على دفع نفسك مزيد بحيث صحتك واللياقة البدنية وسوف يكون فى ذروته. يمكنك أيضا المشاركة فى هذا الحدث الرياضى الآن.

برجك اليوم القوس ليوم الخميس 2016/2/12

>حظك اليوم لبرج القوس:

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهنى:

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حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

>برج الدلو على الصعيد المهنى...

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برج الدلو على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

>برج العقرب على الصعيد المهنى...

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برج العقرب على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

>برج الميزان على الصعيد المهنى..

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برج الميزان على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 12 / 2/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 12/ 2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12 / 2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 12/2/2016

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برج الجدى على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 2016/2/12

>حظك اليوم لبرج الجوزاء:

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على الصعيد العاطفى:

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توقعات علماء الفلك لبرج جوزاء:

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 12 فبراير

>برج السرطان على الصعيد المهنى...

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برج السرطان على الصعيد العاطفى...

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توقعات علماء الفلك

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برج العذراء حظك ليوم الجمعة 12 فبراير

>برج العذراء على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى...

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة...

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مزيد من التوتر والقلق سيحاصر أبناء هذا البرج بسبب بعض المكائد التى يحاول زملاء العمل إيقاعهم بها، لذلك يجب أن يتوخوا الحذر لكن دون أن يشعروا بالاضطهاد ويحاولوا أن يأخذوا الموقف بكل بساطة.المشاكل ستحاصر أبناء هذا البرج وستجعلهم فى حاجة للهروب من هذه الحياة التى لم يجدوا بها متعة، لكن الانفصال والتسرع فى اتخاذ هذا القرار سيكلفنا كثيرا وسيكون الندم هو النهاية الوحيدة له.على الرغم من كم المشاكل التى يقع فيها هذا البرج على المستوى العملى أو العاطفى إلا أنهم سيمرون من بعض المشاكل الصحية مرور الكرام دون أن يترك أى أثر سلبى فيما بعد.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.على الصعيد المهنى ستكون الفترة القادمة مليئة بكثير من الأفكار القيمة التى ستدعم موقفك فى المجال العملى وستكون محل تقدير الجميع، سيعرف المحيطون بك مقدار معرفتك وخبراتك وسترى قيمة نجاحك أمام عينك، وربما تتقلد منصب مرموق يجعلك قائد لمجموعة من الأشخاص تساعدك فى تحقيق أفكارك.يقال إن برج الدلو قادر على الحب بضمير ولا يمكن أن يخون مهما تكن الظروف ولكنهم يتمتعون بنسبة عالية من الغيرة تجعل الحياة معهم أحيانا غير هادئة، حاول أن تكون فى الفترة القادمة أكثر هدوء من قبل وهذا سيؤدى بك إلى مزيد من السعادة فى الحياة العاطفية .حاول أن تعطى صحتك جزءا من وقتك وذلك بممارسة الرياضة وأتباع نظام غذائى يجعلك فى صحة أفضل لا تتوقع أن تجد من يهتم بصحتك أكثر منك ولكن يمكن أن تجد من يساعدك على ذلك.فى المرحلة المقبلة تتوقع لك الأبراج فترات من الراحة فى الحياة العاطفية بعد حالة الضغط التى تعرضت لها مع الحبيب حيث ستزول المشاكل ويتبدل الحال، أما على المستوى العملى سترى أنك تبهر الجميع بأفكار النيرة التى سيكون لها محل تقدير كبير، حاول أن تأخذ قسطا من الراحة وتعيد حساباتك هذا سيكون أفضل للجميع.على الصعيد العملى أن تعلم جيدا أنك قادر على تحقيق ما تريد من خطط العمل التى تضعها، لا تحاول أن تكون قاسيا فى قراراتك وضع أمام عينك أن لكل إنسان طاقة تحمل وسرعة إنتاج عليك تقديرها بقليل من الإنسانية.يطلق على مواليد برج العقرب دائما أنهم لا يتركون حقهم مهما كانت الظروف ولكن فى الحب لا يمكن أن تنطبق هذه المقولة وذلك لأن الحب تبنى مبادئه على التسامح والعطاء، حاول أن يكون لديك خطط جديدة لفتح أبواب قلبك لتجد الحب المناسب فدائما بعد كل نهاية بداية .تتعرض لبعض الوعكات الصحية بسبب إهمالك الدائم فى أمور صحتك، حاول أن تكون إنسانا على قدر المسئولية وراجع الطبيب بشكل دائم حتى تشفى تماما، حاول أن يكون شعارك فى الحياة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى.تتوقع لك الأبراج مزيدا من التقدم والازدهار فى حياتك العملية، سترى نتائج تعبك واجتهادك فى الفترة القادمة تظهر أمامك لا تحاول أن تكون قاسيا فى محيط العمل حتى لا يكون لها أبعاد شخصية فيما بعد، الحب من الأمور الجميلة على الرغم من كل المشاكل والعقبات التى نصادفها خلال أى علاقة ولكن لا يوجد إنسان يستطيع العيش بدون حب أو ارتباط.تحاول أن تغير مجال عملك فى الفترة القادمة وهذا من الأمور المصيرية فى حياتك حاول أن تتريث فى أخذ القرار حتى لا تندم فيما بعد وقتها لن ينفع الندم، حاول أن تراجع خططك العملية من جديد وسوف تجد الثغرات الى وقعت فيها سابقا وستكون قادرا على تغيرها فى الفترة الحالية.هناك علامات كثيرة تقول إن هناك حبا جديدا فى الطريق إليك حاول أن تفتح باب قلبك له ربما يكون الأفضل على الإطلاق ويعوضك ما فاتك من علاقات خاسرة جرت إليك المشاكل، لا يوجد إنسان يشبه الآخر وهذا مايجب عليك أن تعرفه.الأجواء باردة هذه الأيام عليك بوقاية نفسك من نزلات البرد حتى لا تتعرض لوعكة صحية وينصحك الأطباء بأخذ التطعيم الواقى من الأمراض المعدية وهذا يكون أفضل بالنسبة لك فى الفترة القادمة.تتوقع لك الأبراج بعض المشاكل فى محيط العمل فى الفترة القادمة حاول أن تتجاوزها بقليل من الصبر والاجتهاد حتى تصل إلى ما تريد ودائما الذكاء هو تجنب المشاكل وعدم التصدى لها، حاول أن تعطى مساحة الحب جزءا من حياتك فى الفترة القادمة لتكون الحياة مفعمة بالألوان، فلا يوجد حياة تسير بالعمل فقط دون الالتفاف إلى مناحى الحياة الأخرى.عزيزى الثور أنت تعانى من قلة التركيز اليوم فى أمورك المهنيه وتقوم بالعديد من الأخطاء نتيجة لعدم تركيزك فحاول أن تكون يقظًا، تحتاج الى التخطيط أكثر ومراعاة الدقه فى كل ما تقوم به اليوم حتى لا تفسد عملك ليس هناك عيب من طلب المساعده من زملائك فى العمل فلا تتردد فى طلبها عندما تحتاج إلى ذلك.تنتظر أخبار جيدة اليوم بعد ما مررت به فى الأيام السابقة من توتر فى علاقتك مع شريك حياتك فأنت تعلم جيدا أن عدم مصارحتك للشريك هى سبب كل ما مررت به فحاول أن تكون صريحا معه فى أفعالك وكلامك حتى تنعم بالهدوء وراحة البال وتتطور علاقتك معه بشكل إيجابى وتنطلقان معًا نحو مستقبل أفضل.انتبه لنفسك اليوم وإلى ما تتناوله من طعام جيدا حتى لا تصاب بالحساسية أو سوء الهضم اليوم مناسب جدا للتخلص من البدانة والوزن الزائد وتطهير جسمك من السموم، أبدأ فى حميتك الغذائية التى طالما أجلتها وساعد نفسك بممارسة التمارين الرياضية فهى المفتاح لصحة أفضل.تعانى هذه الفترة من الشعور بالعصبية وتحتاج إلى العزلة وممارسة التأمل فى كل ما يدور حولك ينصحك الفلك بأخذ أجازه قصيرة فى مكان هادئ حتى تستعيد نشاطك وتتخلص من الضغوطات.تعانى من الضغط الزائد فى العمل، مما قد يسبب لك الاستياء من رؤسائك تحلى بالصبر والهدوء وابتعد عن نوبات الغضب التى تلاحقك من حين لآخر حتى لا يؤثر ذلك على صورتك أمام زملائك، حاول التعبير عن أفكارك بشكل بسيط وحضارى هذا قد يساعدك كثيرًا على ترك انطباع جيد عند رؤسائك فى المستقبل ويعمل على تحسين صورتك.يوم جيد فى علاقتك مع العائلة والأحباء أما علاقتك الشخصية مع الشريك تتطور بشكل إيجابى وسريع مع ذلك حاول تجنب العصبية والتقلبات المزاجية حتى لا تفسد يومك وإن لم تكن مرتاحا لتصرفات شريكك حاول لفت نظره إلى ذلك بهدوء فكلاكما يحتاج لتبادل مشاعر الحب والرومانسية للحفاظ على السعادة بينكم.تؤثر عليك نوبات البرد تأثيرًا سلبيا حاول تدفئة نفسك بشكل جيد خصوصا فى الليل وتناول الكثير من المشروبات الدافئة حتى لا تصاب بالسعال وإذا أحسست بإصابتك بأعراض سيئة فاستشر طبيبك على الفور ولا تلجأ لمعالجة نفسك بنفسك.مع تواجد القمر فى برج الحمل يشعر مواليد هذا البرج بطاقة كبيرة وسلام داخلى كما أنهم يشعرون بقوة العاطفة وإدراك المنظور الجمالى فى كل ما يحيط بهم مما يعطيهم فرصة جيدة للاسترخاء والتخلص من الشحنات السلبية من الايام السابقه.طموحك كبير جدًا لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك يوم جيد جدًا لفرض سيطرتك بعد ما مررت به من انتكاسات فى عملك فى الفترة السابقة، من الممكن أن تستقل بعملك فى الفترة المقبلة وتضع لنفسك استراتيجية جديدة تدفع بك إلى الأمام فى وقت قصير وتلمع فى مجال تخصصك.يفاجئك الشريك اليوم بمفاجأة سارة جدا يسعد قلبك بها ويشعرك باهتمامه البالغ بك، ويعبر لك عن حبه العميق تقضيان اليوم سويا فى انسجام تام وتناقشا سويا المستقبل القريب.تعانى من قلة النوم والأرق ننصحك بممارسة التأمل والاسترخاء فهم يساعدان كثيرا على نوم صحى عميق ولا تلجأ لتناول العقاقير المنومة فهى لن تساعدك بل ستفسد الأمر أكثر وإن كان لابد منها فأستشر طبيبك قبل الاقدام على إستخدامها حتى لا تضرك على المدى البعيد.هذه الفترة ممتازة لك عزيزى الحوت على صعيد العائلة والأصدقاء، فأنت تمر بفترة اجتماعية جيدة مدعومة من الفلك، ويساعدك هذا على حل الكثير من القضايا العالقة منذ فترة كبيرة بشكل إيجابى ومرضى لجميع الأطراف، اتبع طيبة قلبك مولود الحوت فهى دليلك فى المرحلة القادمة.على الرغم من حالة الصعود على المستوى العملى والوظيفى التى شاهدها هذا البرج فى الفترة الأخيرة، إلا أنهم سيعانون من بعض المشاكل التى ستقلب من موازينهم نوعا ما، لكن الإرادة والصبر وحدهما الوسائل والأسلحة التى من الممكن أن تخرجهم من هذه الأزمات.بالنسبة للحب فسيكون من أكثر الأشياء والعناصر التى ستخرج أبناء هذا البرج من المشاكل المادية والعملية، فسيقف شريك حياتهم إلى جوارهم دون تخلى أو نزاع على الأمور المادية.على الرغم من الضغوط النفسية التى سيتعرض لها أبناء هذا البرج إلا انها لم تؤثر على حالتهم الصحية وسيشعرون بمزيد من الاستقرار الصحى وهذا ما سيوضحه الفحوصات الطبية التى سيجرونها.للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.تقدم كبير سيشهده هذا البرج على المستوى العملى، فى مزيد من التقدم والأخبار السعيدة التى ستلحق بهمن لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءا، وأن لا يتعجلون من الحصول على ما يرغبون به حتى لا يقعون فى مشاكل قد تؤجل من تحقيق طموحهم..على الرغم من المشاكل العاطفية التى ألحقت بأبناء هذا البرج فى الفترة الأخيرة نتيجة لعدم تفاهمه مع الطرف الآخر، إلا أنه سيستعيد حالته الرومانسية العاطفية التى طالما حاول أن يعيشها، لذلك سيكون هذا اليوم بداية لقصة غرامية جديدة.ارتفاع كبير فى مستوى الصحة بالنسبة لأبناء هذا البرج فعلى الرغم من الآلام التى يعانون منها بالنسبة للرأس والظهر إلا أنهم سيشعرون بتحسن كبير بعد نتيجة الفحوصات الأخيرة التى خضعوا لها.بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.كنت تحاول فى الفترة الماضية أن تجد فرصة عمل مناسبة لك أفضل من الوضع الذى أنت عليه الآن، ومن المتوقع أن يكون هناك مقابلة متوقع أن تكون قريباً وهذا سيضمن لك الكثير من الأخبار الجيدة والأمور التى ستتحسن بشكل أفضل من الماضى، كذلك هناك الكثير من عروض العمل التى ستأتى إليك قريباً.يوم رائع لتبادل الحب من جديد، خصوصاً أن كلاكما خضعا لجلسة قاسية لمحاسبة النفس، كما أنك حصلت على وقت كافِ لمراجعة أمورك التى كانت قد فسدت فى الفترة الماضية، ولكن هو يوم جيد على كافة المستويات، كما أن القرار الذى ستحصل عليه فيما يخص علاقتكما سيفرق كثيراً.كنت فى الفترة الماضية متخيلا أن وضعك الصحى جيد إلى حد كبير، ولكن تغيرات الطقس التى كانت مؤخراً كان لها تأثير سيئ على جيوبك الأنفية وغيرها من الأمراض التى أثرت عليك كثيراً، وكان له مردود كذلك على مستوى العمل، يفضل كذلك أن تبقى هادئا لأن التوتر يجعلك تشعر بالكثير من القلق مما يؤثر عليك سلباً.من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة هادئة جداً على كل المستويات، ولكن هناك بعض الأمور الطارئة على مستوى العمل التى ستتعامل معها بذكاء شديد، وهو ما يكفل لك الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.اليوم عليك أن تتحلى بالثقة والتحدى، حتى تفوز على كل من يحابوك فى عملك، كما أن هناك فرصة جديدة من الممكن أن تحققها من خلال مقابلة أو صفقة مع عميل من المقرر أن يكون له فضل كبير عليك فى تحقيق الحلم الذى كنت تبحث عنه فى الفترة الماضية، فعليك أن تجيد التصرف والتعامل ولا تضيع الفرصة من بين يديك.مشاكلك النفسية التى تمر بها مؤخراً كان لها تأثير سيئ على علاقتك بالحبيب، فى الوقت الذى يحتاج فيه منك بعض الدعم النفسى، هذا الدور الواجب عليك القيام به مهما كنت مُتعبا أو غير مستعد لهذا الأمر، خصوصاً أن هناك مشكلة فى الأفق ستتعلق بقضايا مادية وأمور يجب أن تنهيها فى أسرع وقت ممكن.تعكر المزاج والعصبية التى تجدهم فى العمل، قد يكون لهم مردود سيئ عليك فيما بعد، كما أن هناك بعض المشاكل الجسدية والعقلية التى تؤدى بك إلى الشعور بالإجهاد والقلق والتوتر، مما يدفعك إلى اتخاذ بعض القرارات الخاطئة، ويكون هذا له تأثير سيئ على صحتك فيما بعد.يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات النفسية لك، بسبب الضغوط المستمرة التى تتعرض لها فى العمل، كما أن هذا سيجعلك تتخذ قرارا صائبا بالذهاب إلى الطبيب النفسى، عليك كذلك مراعاة بدنك أكثر من ذلك، واحصل على قسط كافِ من النوم الهادئ.