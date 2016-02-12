بالصور.. المستشار الاعلامى لمحافظة جنوب سيناء يلتقى شباب برنامج "اعرف بلدك "

التقي اللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الاعلامي لمحافظة جنوب سيناء ونائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الخميس، طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادى بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، والمشاركين فى برنامج "اعرف بلدك".

بدأت فعاليات اللقاء بالترحيب بالشباب المشارك وشكرهم على مشاركتهم فى مشروع الخدمة العامة لتجميل مدينة شرم الشيخ.

كما استعرض أهم المشروعات المنفذة، وإضافة الي ما تتمتع به مدن المحافظة من ثروات وإمكانيات تساهم في الأنشطة المختلفة وأنواع السياحة الموجودة بها وطالبهم بتكرار الزيارة.



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