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استكمال تنفيذ مشروع احلال محطة مياه قرى الكفاح بالفرافرة بتكلفة 1,7 مليون جنيه

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استكمال تنفيذ مشروع احلال محطة مياه قرى الكفاح بالفرافرة بتكلفة 1,7 مليون جنيه استكمال تنفيذ مشروع احلال محطة مياه قرى الكفاح بالفرافرة بتكلفة 1,7 مليون جنيه
قال جهاد المتولى رئيس قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بالوادى الجديد، فى تصرح خاص لــ"اليوم السابع" أنه يجري حاليا" عملية إحلال وتجديد لمحطة مياة الكفاح بقيمة 1,7 مليون جنيه حيث تم تسليم المحطة للشركة المنفذة على ان ينتهى تنفيذ المشروع خلال أربعة أشهر من تاريخ التسليم .

وفى سياق متصل أكد المتولى أنه يتم حاليا" فرز طلبات تقسيمات الاراضى السكنية بقرية عثمان بن عفان وقرية أبو بكر الصديق تمهيدا لتوزيعها على المستفيدين، مؤكدا على أن التقديم للحصول على أراضى المنطقة الحرفية بقرية عثمان وقرية أبوبكر الصديق ما زال مفتوحا أمام الراغبين من شباب الخريجيين.

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