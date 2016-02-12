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حب الشباب.. الدجاج المحتوى على هرمونات أبرز أسبابه

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حب الشباب.. الدجاج المحتوى على هرمونات أبرز أسبابه حب الشباب.. الدجاج المحتوى على هرمونات أبرز أسبابه
حب الشباب مشكلة يعانى منها الكثيرون خاصة فى مرحلة المراهقة بسبب التغيرات الهرمونية فى هذه المرحلة العلمية.

حب الشباب


>وتقول الدكتورة مروة محمد كامل مدرس الجلدية بكلية طب قصر العينى، إن حب الشباب عبارة عن التهابات جلدية تظهر فى أماكن مختلفة من الجسم خاصة الوجه والكتفين والرقبة وتتخذ شكل حبوب أو دمامل صغيرة.

أسباب ظهور حب الشباب

ويوضح مدرس الجلدية أن أسباب الإصابة بحب الشباب تختلف من شخص لآخر وتشمل:

• العوامل الوراثية


>يظهر المرض لمن لديهم تاريخ عائلى فى الإصابة بحب الشباب
>• الأطعمة المحتوية على هرمونات ونسب عالية من الأملاح والدهون
>مثل المخلات والأطعمة المضاف إليها قدر كبير من الفلفل الحار أو المحتوية على هرمونات كالدجاج المغذى بعلف يحوى هرمونات.

• الضغط العصبى


>يعد الضغط العصبى أحد الأسباب التى تساهم فى زيادة فرص الإصابة بحب الشباب.

• التغيرات الهرمونية التى يتعرض لها الشباب فى فترة البلوغ


>تساهم التغيرات الهرمونية التى يتعرض لها الشباب فى فترة البلوغ فى زيادة فرص ظهور حب الشباب.
>علاج حب الشباب

وترى د.مروة أن علاج حب الشباب يكون حسب درجة الإصابة به.

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