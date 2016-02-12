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ضبط سنج وسكاكين وسواطير غير مصرح ببيعها فى محل بالغربية

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ضبط سنج وسكاكين وسواطير غير مصرح ببيعها فى محل بالغربية ضبط سنج وسكاكين وسواطير غير مصرح ببيعها فى محل بالغربية
تمكن رئيس قسم مكافحة الأسلحه والذخائر الغير مرخصه بالغربية، من ضبط صاحب محل لسن الأسلحه البيضاء وبحوزته كميه كبيره من الأسلحه.

كان اللواء اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من رئيس قسم مكافحة الأسلحه والذخائر الغير مرخصه يفيد القبض على صاحب محل لسن الاسلحه البيضاء، تحت إشراف العميد إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية.

تبين القبض على المدعو فوزي.ع. ا. ع سنه 66 صاحب محل لسن الاسلحه البيضاء بشارع حلقة القطن - مقيم بمنطقة كفره الصول – ثان طنطا وبحوزته كميه كبيره من الاسلحه البيضاء ( 83 سنجه – 109 سكين مختلفة الأحجام والأشكال – 10 خنصر- 5 سطور – 58 نصل سلاح تحت التصنيع – 127 مقبض خشبي تحت التصنيع ) والاداوات المستخدمه فى التصنيع ( 2 شاكوش – خراطه – مسن ) حال تواجده بالمحل خاصته ( مصرح له بالسن فقط ) تم التحفظ على المضبوطات.

بسؤال المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيعها والاتجار بها، تحرر المحضر رقم 4012 جنح قسم ثان طنطا.
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