ضبط 9 قطع سلاح بدون ترخيص وذخيرة فى حملة أمنية بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون من حائزى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت الحملة التى أشرف عليها، اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا عن ضبط 9 قطع سلاح ، حيث تم ضبط "منتصر م ذ" 45 سنة عامل وبحوزته بندقية آليه بالخزينة الخاصة بها، و "عاطف ف ع "51 سنة عامل، وبحوزته بندقية خرطوش، و "محمد ع ر" 62 سنة عامل وبحوزته بندقية رصاص.
كما تم ضبط "أحمد م ا" 25 سنة عاملن وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وطلقات من ذات العيار و 3 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ، و "سيد م ا" 45 سنة عامل وبحوزته فرد روسى ، و ضبط "محروس م ا" 47 سنة أخصائى اجتماعى وبحوزته بندقية خرطوش، و "رمضان م ا" 38 سنة عامل وبحوزته بندقية آليه بالخزينة الخاصة بها، و "محمد ف س" 27 سنة عامل و "رمضان ا ر" 39 سنة عامل وبحوزو الأول بندقية آلية و طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثانى بندقية خرطوش.