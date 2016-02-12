أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 9 قطع سلاح بدون ترخيص وذخيرة فى حملة أمنية بقنا

Google+ Print
ضبط 9 قطع سلاح بدون ترخيص وذخيرة فى حملة أمنية بقنا ضبط 9 قطع سلاح بدون ترخيص وذخيرة فى حملة أمنية بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون من حائزى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها، اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا عن ضبط 9 قطع سلاح ، حيث تم ضبط "منتصر م ذ" 45 سنة عامل وبحوزته بندقية آليه بالخزينة الخاصة بها، و "عاطف ف ع "51 سنة عامل، وبحوزته بندقية خرطوش، و "محمد ع ر" 62 سنة عامل وبحوزته بندقية رصاص.

كما تم ضبط "أحمد م ا" 25 سنة عاملن وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وطلقات من ذات العيار و 3 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ، و "سيد م ا" 45 سنة عامل وبحوزته فرد روسى ، و ضبط "محروس م ا" 47 سنة أخصائى اجتماعى وبحوزته بندقية خرطوش، و "رمضان م ا" 38 سنة عامل وبحوزته بندقية آليه بالخزينة الخاصة بها، و "محمد ف س" 27 سنة عامل و "رمضان ا ر" 39 سنة عامل وبحوزو الأول بندقية آلية و طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثانى بندقية خرطوش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365