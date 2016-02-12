ضبط 9 قطع سلاح بدون ترخيص وذخيرة فى حملة أمنية بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون من حائزى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها، اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا عن ضبط 9 قطع سلاح ، حيث تم ضبط "منتصر م ذ" 45 سنة عامل وبحوزته بندقية آليه بالخزينة الخاصة بها، و "عاطف ف ع "51 سنة عامل، وبحوزته بندقية خرطوش، و "محمد ع ر" 62 سنة عامل وبحوزته بندقية رصاص.

كما تم ضبط "أحمد م ا" 25 سنة عاملن وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وطلقات من ذات العيار و 3 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ، و "سيد م ا" 45 سنة عامل وبحوزته فرد روسى ، و ضبط "محروس م ا" 47 سنة أخصائى اجتماعى وبحوزته بندقية خرطوش، و "رمضان م ا" 38 سنة عامل وبحوزته بندقية آليه بالخزينة الخاصة بها، و "محمد ف س" 27 سنة عامل و "رمضان ا ر" 39 سنة عامل وبحوزو الأول بندقية آلية و طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثانى بندقية خرطوش.