"تموين الشرقية" يتحفظ على 50 "تى شيرت" في مصنع بدون تراخص

حررت الرقابة التموينية بالشرقية، محضرا برقم 6932 لسنة 2016 جنح مركز بلبيس، ضد "رضا .ص . م" صاحب مصنع ملابس جاهزة، لانشائه وإدارته مصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 50 "تيشرت" مختلف الألوان.

كانت الرقابة التموينية، قد شنت حملة مكبرة، تحت إشراف حمدي الشربينى، مدير المديرية، علي مركز بلبيس ضبط فيها أيضا مصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة لتعبئة سكر ناقص الوزن بمقدار 65 جرام فى الكيلو الواحد، وتم التحفظ 300 كيس سكر ناقص الوزن، تحرر محضر رقم 6931 لسنة 2016 بلبيس ضد مالكة و يدعى "محمد .ف. م" ، صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية لانشاؤه وإدارته بدون ترخيص.

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