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موظفو جمارك برج العرب يرفضون التفتيش الوقائى أثناء دخولهم المطار

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موظفو جمارك برج العرب يرفضون التفتيش الوقائى أثناء دخولهم المطار موظفو جمارك برج العرب يرفضون التفتيش الوقائى أثناء دخولهم المطار
امتنع عدد من موظفى الجمارك بمطار برج العرب الدولى، اليوم الخميس، عن الخضوع للتفتيش الوقائى أثناء دخول المطار وذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية بخضوع جميع العاملين بالمطارات والموانئ للتفتيش الوقائى.

ورفض موظفو الجمارك التفتيش والدخول للمطار لأداء عملهم رغم وجود رحلات طيران دولى بصالة الوصول، وانصراف الوردية الليلية من الصالة، وخلوها من الجمارك، مما أدى إلى تذمر الركاب وخروجهم عنوة من الصالة دون تفتيش أو دفع رسوم جمركية.

وتم عمل محضر 2 أحوال بتاريخ اليوم وتحويل المحضر مدعم بـ"سى دى" الخاص بكاميرات المطار للنيابة العامة، للتحقيق فى الواقعة، وتم السماح لهم بالدخول بدون تفتيش وترك الأمر للنيابة للتحقيق فيه.

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مصر 365