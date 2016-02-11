دورات تدريبية لطلاب جامعة القناة بمركز تنمية المهارات والتوظيف

نظم مركز تنمية المهارات والتوظيف، بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة ، وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية ،بدءا من اليوم ، مجموعه من الدورات التدريبية للطلاب خلال أجازة نصف العام و منها برنامج عن المهارات المهنية والتوظيف، وهو برنامج يساعد طلاب مرحلة البكالوريوس على كيفية التعامل مع احتياجات سوق العمل وخلق فرص عمل فى المجالات المختلفة، كما يساعد البرنامج على صقل الخبرات الشخصية وتنمية مهارات التواصل والقيادة والإدارة ومهارات العرض، كما يساعد البرنامج الطلاب على تنمية طرق البحث عن وظيفة وكيفية التقديم للعمل فى الشركات الكبرى، وتنمية الإدارة برؤية واضحة وقوية.

ويستمر البرنامج حتى 16 فبراير الجارى، ويحاضر فى الدورات أساتذة ومدربين معتمدين من شركات كبيرة بالقاهرة يزودون الطلاب بخبراتهم فى الإدارة والعمل.



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