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الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالغربية ينظم ندوة عن "الزيادة السكانية"

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الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالغربية ينظم ندوة عن "الزيادة السكانية" الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالغربية ينظم ندوة عن "الزيادة السكانية"
نظم الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالغربية، مساء اليوم الخميس، ندوة بعنوان "الزيادة السكانية.. إيجابيات وسلبيات" بمقر مركز شباب كفر الزيات، بحضور "سعيد سعد الشاذلى" رئيس الإتحاد، وماجدة الخواجة نائب رئيس الإتحاد .

شارك في الندوة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بكفر الزيات وممثلي تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات.

وفي كلمته أكد سعيد الشاذلى، أن الزيادة السكانية تعتبر أحد التحديات التى تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، كما أنها عائق أمام تحقيق مستويات المعيشة الحالية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

وطالب الشاذلى بالعمل على التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلى ومنظمات المجتمع المدنى، لتحقيق معدلات النمو السكانى بما يتناسب مع طبيعة ، مشددا على دور الجمعيات الأهلية فى توعية المجتمع في الريف والقرى لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

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مصر 365

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