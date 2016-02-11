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محافظ دمياط :حل مطالب الصيادين مع هيئة "السلامة البحرية "

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محافظ دمياط :حل مطالب الصيادين مع هيئة "السلامة البحرية " محافظ دمياط :حل مطالب الصيادين مع هيئة "السلامة البحرية "
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط ،فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه تواصل مع هيئة السلامة البحرية لحل مشاكل ومطالب الصيادين والخاصة باشتراطات السلامة البحرية لمراكب الصيد أقل من 24 مترا، موضحا أنه تلقى خطابا من اللواء بحرى خالد سعيد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل بشأن مطالب الصيادين وما تتطلبه الهيئة من اشتراطات.

والتقى رئيس الهيئة بمجموعة من ممثلى الصيادين بدمياط بناء ترتيبات مع محافظ دمياط لعقد هذا اللقاء مع رئيس الهيئة فى الإدارة المركزية للتفتيش البحرى بالإسكندرية .

أوضح المحافظ أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على إجراءات تسليم جهاز اللاسلكى ( VHF) ، وتسهيل إجراءات مشقة السفر بأن تقوم جمعية الصيادين بتجميع مطالب الصيادين وإرسال مندوب واحد عنهم لتسليم الطلبات إلى قطاع النقل البحرى، وقيام القطاع بإنهاء الطلبات، وإرسالها إلى الهيئة لتقوم بإنهاء الإجراءات الخاصة بها وتسليم جميع الطلبات لمندوب واحد عن جمعية الصيادين لتسليمها إلى الجهاز القومى للاتصالات .

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