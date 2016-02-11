بالصور.. محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بحضور نواب الدائرة

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ،مدينة السنطة ، فى أول زيارة ميدانية له فى مركز ومدينة السنطة ، منذ توليه مهام المحافظة ، وافتتح عددا من المشروعات الخدمية ،منها مستودع الغاز بمدينة السنطة، و مدرسة عمر بن الخطاب ، للتعليم الأساسى .

وافتتح المحافظ مبنى الوحدة الصحية ، وتفقد مشروعك بالوحدة المحلية ، وتفقد مركز الشباب والملعب الرياضى ، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير فى حديقة الطفل أمام مجمع المدارس بالسنطة ، ومنطقة مجمع المدارس ومحطة مياه المرشحة والصرف الصحى ومستشفى السنطة المركزى ومجلس المدينة ، وافتتح مبنى الإدارة التعليمية الجديد.

وتفقد المحافظ مستشفى السنطة العام ، حيث أجرى اتصال بوزير الصحة للوقوف على المعلومات الخاصة بالاعتماد المالى للمبنى الجديد بعد إزالة المبنى القديم .

وعقد المحافظ اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة فى مجلس مدينة السنطة ، بحضور رئيس المدينة ، واللواء السيد سعيد السكرتير العام ، ومحمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب ، ووكيل وزارة التربية والتعليم ،ومدير إدارة السنطة التعليمية ، ووافق المجلس على إنهاء مشروعات للصرف الصحى وتوصيل مياه الشرب لقرى السنطة المحرومة .



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