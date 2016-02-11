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بالصور.. محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بحضور نواب الدائرة

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بالصور.. محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بحضور نواب الدائرة بالصور.. محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بحضور نواب الدائرة
تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ،مدينة السنطة ، فى أول زيارة ميدانية له فى مركز ومدينة السنطة ، منذ توليه مهام المحافظة ، وافتتح عددا من المشروعات الخدمية ،منها مستودع الغاز بمدينة السنطة، و مدرسة عمر بن الخطاب ، للتعليم الأساسى .

وافتتح المحافظ مبنى الوحدة الصحية ، وتفقد مشروعك بالوحدة المحلية ، وتفقد مركز الشباب والملعب الرياضى ، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير فى حديقة الطفل أمام مجمع المدارس بالسنطة ، ومنطقة مجمع المدارس ومحطة مياه المرشحة والصرف الصحى ومستشفى السنطة المركزى ومجلس المدينة ، وافتتح مبنى الإدارة التعليمية الجديد.

وتفقد المحافظ مستشفى السنطة العام ، حيث أجرى اتصال بوزير الصحة للوقوف على المعلومات الخاصة بالاعتماد المالى للمبنى الجديد بعد إزالة المبنى القديم .

وعقد المحافظ اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة فى مجلس مدينة السنطة ، بحضور رئيس المدينة ، واللواء السيد سعيد السكرتير العام ، ومحمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب ، ووكيل وزارة التربية والتعليم ،ومدير إدارة السنطة التعليمية ، ووافق المجلس على إنهاء مشروعات للصرف الصحى وتوصيل مياه الشرب لقرى السنطة المحرومة .

محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية (1)

محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية (2)

محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية (3)

محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية (4)

محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية (5)

محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية (6)

محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية (7)

محافظ الغربية يفتتح عددا من المشاريع الخدمية (8)
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