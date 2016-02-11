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"تموين الشرقية" يضبط 245 علبة منشط جنسى منتهى الصلاحية

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"تموين الشرقية" يضبط 245 علبة منشط جنسى منتهى الصلاحية "تموين الشرقية" يضبط 245 علبة منشط جنسى منتهى الصلاحية
ضبطت الرقابة التموينية بالشرقية، تحت إشراف حمدى الشربينى مدير المديرية ، 245 علبة منشط جنسي منتهي الصلاحية واخري مجهولة المصدر، في احد محال العطور الشهيرة بمدينة القرين.

و كانت الرقابة التموينية شنت حملة مكبرة شارك فيها مفتشي الرقابة وداهمت المحل و ضبط بداخلة ، " 50 علبة من نوع العلبة الذهبية جيل جنسى، 47 علبة جولدن هورس، التمر الهندى الخرتيت دهان جنسي، 88علبة كريم جنسى و12حجر سائل الثعبان منتهية الصلاحية، 14 عبوة تسيرى جنسى، 12 عبوة عنبر الملوك، 13 دهان منشط جنسى وجميعها غير مدون عليها صلاحية ومجهولة المصدر، 9علب زيوت منتهية الصلاحية " بإجمالي 245 عبوة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وحررت محضرا ضد مالكة و يدعى " م. م . ا . ع" برقم277 لسنة 2016 جنح القسم .

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مصر 365