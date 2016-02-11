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«القوى العاملة»: النواب يصوتون على 8 تعديلات جديد لـ«الخدمة المدنية» خلال أيام

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«القوى العاملة»: النواب يصوتون على 8 تعديلات جديد لـ«الخدمة المدنية» خلال أيام «القوى العاملة»: النواب يصوتون على 8 تعديلات جديد لـ«الخدمة المدنية» خلال أيام

 

البرلمان – أرشيفية

قال الدكتور هشام مجدي، مقرر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن المصرية أقرت تعديلات لجنة القوى العاملة على قانون الخدمة المدنية، والتي شملت 8 تعديلات جديدة رئيسية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الدولة قبل البرلمان.

وأضاف «مجدي» خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن البرلمان سيصوت على مواد مشروع الخدمة المدنية مادة مادة، لافتًا إلى أنه من حق مجلس النواب رفض مشروع القانون بصيغته الجديدة.

وأوضح أن المجلس يستعد لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح ، يوم السبت المقبل مشيرًا إلى أن هناك حالة من الترقب للخطاب الذى سيلقيه، مشددًا على أن السيسي لم يتدخل فى السلطة التشريعية حين علق علي قانون الخدمة المدنية أو ضرورة الإصلاح الإداري فى الدولة.

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