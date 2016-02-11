السعودية تدعو الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لمغادرة مناطق الحوثيين باليمن

>دعت السعودية اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية لحماية موظفيها بنقلهم من المناطق الخاضعة للمقاتلين الحوثيين فى اليمن.

ولم يتضح على الفور لماذا أصدرت السعودية التى تقود حملة ضربات جوية ضد الحوثيين فى اليمن هذا التحذير وكم عدد منظمات الإغاثة التى تلقت هذه الرسالة إلى جانب الأمم المتحدة. ولم يتسن على الفور الاتصال بالبعثة السعودية لدى الأمم المتحدة للتعليق.

وقال التحذير المقتضب الذى أرسلته السفارة السعودية فى لندن يوم الجمعة إن الهدف هو حماية المنظمات الدولية وموظفيها من الضربات الجوية المفترضة للتحالف.

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