أحمد فتحي لمنتقديه: ابعدوا عن نغمة قطر.. والزمالك لم يخسر بسبب جبر ودويدار فقط

ساهمت أربع شخصيات بالنادي الأهلي في صفقة التعاقد مع مؤمن زكريا بعد 18 شهرا قضاها اللاعب بقميص الزمالك معارا من إنبي.

وكشف مؤمن زكريا تفاصيل الصفقة قائلا: "أول من اتصل بي من مسؤولي الأهلي، كان محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة، لاستطلاع رأيي في العودة مجددا، وذلك قبل 6 أشهر من نهاية إعارتي مع الزمالك".

وأضاف خلال ظهوره في قناة الأهلي "ولكن شعرت أن الأمور دخلت في حيز الجدية باتصال من علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة، ثم وائل جمعة مدير الكرة".

وواصل: "ثم تلقيت اتصالا آخر من رئيس النادي محمود طاهر، ومنحته كلمة بأنني سأنضم للأهلي فور نهاية إعارتي مع الزمالك".

واختتم مؤمن زكريا: "تكتمت على هذه المفاوضات شهرين، ولكن تجربة التوقيع لناديي الأهلي والزمالك موقف صعب أريد نسيانه، ولم أتخيل المرور به".