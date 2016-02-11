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محجبات :مكياج لإطلالة طبيعية بالعدسات اللاصقة الزرقاء

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الخميس 11-02-2016 20:39

تعشق الكثير من النساء العدسات اللاصقة، ويلجأن اليها لإضفاء سحر وجاذبية مميزة إلى إطلالتهن ،غير أنّ الكثير منهن يقعن في فخ تطبيق المكياج نفسه الذي اعتدن وضعه يوميّاً، ويتناسين فكرة تنسيق المكياج مع العدسات، ما يفقد الإطلالة لمستها الطبيعية ويجعلها نافرة ومصطنعة بشكل مبالغ فيه.

الحلّ لهذه المشكلة لا يتطلب الكثير من الخطوات، إنما هي خطوات بسيطة لا بدّ من مراعاتها لإضفاء انعكاس طبيعي على البشرة، ويجعل الجميع يظن أنّه لون عينيك ،وأهم هذه الخطوات، بعد اختيار لون العدسات المناسب للون بشرتك، هي اختيار ألوان المستحضرات المناسبة للعدسات الزرقاء.

و يتوافق مع العدسات الزرقاء الظلال ذات الألوان القوية، كالفيروزي والأخضر الفاتح والزهري والبنفسجي الفاتح، مع استخدام الماسكارا وقلم الكحل الأسود، إضافة إلى وضع أحمر خدود زهري وأحمر شفاه يميل إلى البنفسجي بدرجاته.

، تعرّفي إلى المكياج المناسب للعدسات اللاصقة الزرقاء:

 

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سيدتي

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