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محافظ سوهاج يهنئ الفائز بالمركز الأول عالميًا في حفظ وترتيل القرآن الكريم‎

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محافظ سوهاج يهنئ الفائز بالمركز الأول عالميًا في حفظ وترتيل القرآن الكريم‎ محافظ سوهاج يهنئ الفائز بالمركز الأول عالميًا في حفظ وترتيل القرآن الكريم‎

القارئ الشيخ “عبد الرحيم راضي”

 

هنئ الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج الطالب والقارئ الشيخ “عبد الرحيم راضي”،  لحصوله علي المركز الأول عالميًا في حفظ وترتيل القرآن الكريم في المسابقة التي نظمتها دولة ماليزيا، والتي شارك فيها العديد من حفظة القرآن الكريم من مختلف الدولة العربية والإسلامية، والذي مثل فيها حافظًا ومرتلًا لقرآن المولي عز وجل.

وأعرب المحافظ عن سعادته بحصول مصر على هذا الشرف الكبير بين مختلف الدولة العربية والإسلامية، وأنه مما زاده فخرًا أن من حاز لمصر هذا الشرف ابن من أبناء محافظة سوهاج التي أخرجت العديد من جهابزة العلم والدين وقارئي القرآن الكريم.

الطالب الشيخ “عبد الرحيم راضي” هو ابن مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، وهو بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، سبق وأن حصل علي المركز الأول على مستوي الجمهورية في تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الابتهالات الدينية، وحاصل على لقب قارئ الأزهر الشريف، رشحته جامعة الأزهر ووزارة الاوقاف للمشاركة في المسابقة العالمية لحفظ وترتيل القرآن الكريم والتي أقيمت بماليزيا وحصل فيها على المركز الأول عالميًا.

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