لو مصاب بالسكر وكاره الأدوية.. ألعب رياضة وقلل الكربوهيدرات

توصل باحثون من جامعة Adelaide الأسترالية، لنظام غذائى منخفض الكربوهيدرات يساعد مع ممارسة الرياضة، مرضى السكر من النوع الثانى على تقليل الأدوية التى يتعاطونها أو التوقف عنها.

>وأكدت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية فى أستراليا CSIRO"، أن هذه التعليمات أثبتت فاعلية كبيرة فى خفض عبء مرض السكر من النوع الثانى، وتقلقل الدواء اللازم له بنسبة 40%.

>واستندت نتائج الدراسة إلى تقرير لمجلس الصحة والأبحاث الطبية الوطنية، وأثبت أن النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات مع ممارسة التمرينات الرياضية أفضل سبل التحكم فى مرض السكر من النوع الثانى .

>وقال البروفسيور جرانت برينكورت عالم الأبحاث الرئيسى فى منظمة الكومنولث للبحوث العلمية إن النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات له فائدة مذهلة فى التحكم بمستويات السكر بالدم والحد من احتياجات المريض للدواء، وبعض متبعى هذا النظام الغذائى توقفوا عن تناول الأدوية .

>وأشار البروفسيور إلى أنه من الضرورى إعادة النظر فى المبادئ التوجيهية الغذائية الحالية، إذا كان الأشخاص جادين فى استخدام أحدث الأدلة العلمية للحد من تأثير مرض السكر والتحكم بمستوياته .

شبكةعيونالإخبارية

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