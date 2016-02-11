أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو مصاب بالسكر وكاره الأدوية.. ألعب رياضة وقلل الكربوهيدرات

Google+ Print
لو مصاب بالسكر وكاره الأدوية.. ألعب رياضة وقلل الكربوهيدرات لو مصاب بالسكر وكاره الأدوية.. ألعب رياضة وقلل الكربوهيدرات
توصل باحثون من جامعة Adelaide الأسترالية، لنظام غذائى منخفض الكربوهيدرات يساعد مع ممارسة الرياضة، مرضى السكر من النوع الثانى على تقليل الأدوية التى يتعاطونها أو التوقف عنها.
>وأكدت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية فى أستراليا CSIRO"، أن هذه التعليمات أثبتت فاعلية كبيرة فى خفض عبء مرض السكر من النوع الثانى، وتقلقل الدواء اللازم له بنسبة 40%.
>واستندت نتائج الدراسة إلى تقرير لمجلس الصحة والأبحاث الطبية الوطنية، وأثبت أن النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات مع ممارسة التمرينات الرياضية أفضل سبل التحكم فى مرض السكر من النوع الثانى .
>وقال البروفسيور جرانت برينكورت عالم الأبحاث الرئيسى فى منظمة الكومنولث للبحوث العلمية إن النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات له فائدة مذهلة فى التحكم بمستويات السكر بالدم والحد من احتياجات المريض للدواء، وبعض متبعى هذا النظام الغذائى توقفوا عن تناول الأدوية .
>وأشار البروفسيور إلى أنه من الضرورى إعادة النظر فى المبادئ التوجيهية الغذائية الحالية، إذا كان الأشخاص جادين فى استخدام أحدث الأدلة العلمية للحد من تأثير مرض السكر والتحكم بمستوياته .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

وكيل "النواب": برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة

وكيل "النواب": برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة