فضل يواصل صحوة المقاولون للهروب من صراع الهبوط بإسقاط الداخلية

واصل محمد فضل مهاجم المقاولون العرب تألقه ليقود فريقه للفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

واستمرت صحوة ذئاب الجبل للأسبوع الثاني على التوالي بعد تولي محمد عودة مسؤولية تدريب الفريق ، حيث فاز الفريق في الجولة الماضية على حرس الحدود بهدف.

وافتتح محمد فضل التسجيل مبكرا بعدما هز شباك الداخلية في الدقيقة 8. ثم جاء رد الداخلية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة قوية بقدم سيريل بيالا لاعب وسط الفريق الأخير.

وعزز فضل النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 56 وأهدر فرصة تسجيل الثلاثية بعد أن ارتطمت تسديدته في القائم الأيمن للحارس أحمد فوزي.

واختتم ماجد أونوش التسجيل في الدقيقة 76 بعدما توغل بالكرة لداخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بيسراه في الشباك، ورفض أونوش لاعب الداخلية السابق الاحتفال بعد تسجيله الهدف الثالث للمقاولين.

ويعتبر فوز ذئاب الجبل ثمينا في مشوار الفريق الذي يصارع للهروب من الهبوط، ويحتل المقاولون المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 16 بفارق 6 نقاط عن الشرطة صاحب المركز الـ16. فيما يحتل الداخلية المركز الخامس برصيد 27 نقطة.