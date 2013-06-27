“الحرة للتغيير السلمي”: الرئيس يحتكر الثورة لحساب جماعته.. ولا حوار قبل الرحيل

قال عصام الشريف،عضو الجبهة الحرة للتغيير السلمين ان الجبهة ترفض دعوة الحوار التى قدمها الرئيس محمد مرسي فى خطابه الاخير، امس، الاربعاء، داعيًا كافة القوى السياسية إلى رفض الحوار و المشاركة فى فعاليات 30 يونيو لاسقاط النظام.

وأضاف الشريف، فى تصريحات خاصة لوكالة ONA، “طريقة القاء الخطاب تؤكد مدى الاهتزاز النفسي الذي يعيشه الرئيس وجماعته، وهذا اتضح من نشر كمية من الاكاذيب والتحريض علىى بعض الشخصيات العامة واحتكار الثورة لحساب جماعة الاخوان المسلمين دون غيرها من باقى الفصائل التى شاركت فى الثورة”.

وأكد الشريف على ان الجبهة رفعت شعار “لاحوار قبل الرحيل”، استعدادًا لبدء فعاليات مظاهرات 30 يونيو ، للمطالبة بإسقاط الرئيس واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.