أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

“الحرة للتغيير السلمي”: الرئيس يحتكر الثورة لحساب جماعته.. ولا حوار قبل الرحيل

  • 6
Google+ Print
“الحرة للتغيير السلمي”: الرئيس يحتكر الثورة لحساب جماعته.. ولا حوار قبل الرحيل “الحرة للتغيير السلمي”: الرئيس يحتكر الثورة لحساب جماعته.. ولا حوار قبل الرحيل

قال عصام الشريف،عضو الجبهة الحرة للتغيير السلمين ان الجبهة ترفض دعوة الحوار التى قدمها الرئيس محمد مرسي فى خطابه الاخير، امس، الاربعاء، داعيًا كافة القوى السياسية إلى رفض الحوار و المشاركة فى فعاليات 30 يونيو لاسقاط النظام.

 

وأضاف الشريف، فى تصريحات خاصة لوكالة ONA، “طريقة القاء الخطاب تؤكد مدى الاهتزاز النفسي الذي يعيشه الرئيس وجماعته، وهذا اتضح من نشر كمية من الاكاذيب والتحريض علىى بعض الشخصيات العامة واحتكار الثورة لحساب جماعة الاخوان المسلمين دون غيرها من باقى الفصائل التى شاركت فى الثورة”.

 

وأكد الشريف على ان الجبهة رفعت شعار “لاحوار قبل الرحيل”، استعدادًا لبدء فعاليات مظاهرات 30 يونيو ، للمطالبة بإسقاط الرئيس واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا